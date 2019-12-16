Орск, Оренбургская область, 16 декабря, 2019, 10:23 — ИА Регнум. В городе Орск Оренбургской области по подозрению в причинении смерти по неосторожности школьнице и ее 22-летнему брату задержан 66-летний мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

СУ СКР по Оренбургской области Одна из комнат коммунальной квартиры после пожара

Пенсионеру предъявлено обвинение. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Напомним, утром 15 декабря в девятиэтажном доме по ул. Новомосковской произошел смертельный пожар. Жертвами стали два человека. Молодой человек от воздействия высокой температуры скончался на месте, а девочка умерла, когда ее везли в больницу.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. По данным следствия, жильцами коммунальной квартиры являлись 60-летняя женщина, ее внуки: мужчина 22 лет и 12-летняя девочка. В одной из комнат проживал 66-летний мужчина.

Следователи считают, что пожар произошел по вине пенсионера. Мужчина злоупотреблял спиртным и курил. В момент происшествия он курил и уснул.