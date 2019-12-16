Сегодня, 16 декабря, Совет законодателей во главе со спикерами Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным обсудит качество и доступность медицинской помощи, особое внимание будет уделено формированию системы по правам пациентов. В заседании примут участие глава Минздрава Вероника Скворцова, первый замгенерального прокурора Александр Буксман, глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. Президиум Совета законодателей рассмотрит вопросы обеспечения регионов квалифицированными кадрами, развитие механизмов информирования граждан о мерах социальной защиты. Планируются выступления главы Минтруда Максима Топилина, главы Минпросвещения Ольги Васильевой и заместителя главы ЦБ Михаила Мамуты. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Медицинское обслуживание

10:04 В Доме Союзов состоится заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, в котором примет участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Читайте также: Совет законодателей обсудит качество медицины и права пациентов

10:05 Совет законодателей РФ создан при Совете Федерации и Государственной думе. Совещательный орган занимается законодательным обеспечением государственной политики в сфере разграничения полномочий между федеральным центром и регионами.

10:14 Перепроверяют диагноз и назначение врача более 40% российских пациентов. Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. Читайте также: Более 40% жителей России сомневаются в диагнозе врача

10:19 На сегодняшний день более 14 тыс. страховых представителей защищают права пациентов в системе ОМС, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова ранее в ходе X Всероссийского конгресса пациентов. «Вместе с тем, благодаря ужесточению критериев допуска страховых медицинских организаций на рынке остались проверенные и надежные участники», — сообщила министр.

10:24 Вячеслав Володин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:32 Большинство жителей России (75%) уверены, что качество услуг и работу медицинских учреждений и работников нужно жёстко контролировать. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Читайте также: 75% граждан за жёсткий контроль качества медицины в России

10:40 Более 80% граждан России сами назначают себе лечение, одновременно около половины россиян недостаточно осведомлены о качестве лекарств, согласно опросу, проведённому исследовательской компанией ResearchMe. Читайте также: Более 80% жителей России назначают себе лекарства сами

10:43 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу по государственным гарантиям бесплатного оказания медпомощи до 2022 года. Читайте также: Медведев подписал программу госгарантий бесплатной медпомощи

10:45 В России появятся гериатрические амбулатории и мобильные бригады для помощи пожилым людям. Соответствующий проект приказа разработан Минздравом РФ. Читайте также: Минздрав РФ создаст мобильные бригады для помощи пожилым людям

10:47 Дом Союзов. Москва. (сс) Иван Манилов

10:55 Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила установить требование по проведению медицинской экспертизы образовательных программ. Она отметила рост «школьно-обусловленных» расстройств здоровья: болезни глаз, органов пищеварения. Читайте также: Ирина Яровая предложила медэкспертизу образовательных программ

11:02 Заседание президиума Совета законодателей началось.

11:03 Участники из регионов имеют возможность прямого участия в работе Совета законодателей, указала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

11:06 Между тем число вакансий превысило 1,1 млн человек — рекордное число уровня 2016 года. 47% работают не по специальности. По словам Яровой, бюджетные места фактически являются «неэффективными инвестициями» государства.

11:06 По данным ВЦИОМ, 55% выпускников вузов считают, что с трудом найдут работу по специальности, а 20% считают это практически невозможным. При этом 37% работодателей называют кадровый дефицит главным препятствием для ведения бизнеса, указала Яровая.

11:10 В 2019 году начала работать новая система определения приёма абитуриентов на бюджетные места и квотирования целевого обучения. В 2018 году наибольшее количество бюджетных мест выделено по разделу педагогических наук — 239 тыс. 661 место. На втором месте — медицина. Сейчас в России 1 млн 200 тыс. педагогов. И чтобы люди нашли работу, нужно, чтобы преподавательский корпус обновился на 17%. «Это было бы замечательно, но учителей не хватает. Большая часть тех, кто поступает на педагогику, уже сейчас совершенно точно не планируют работать по специальности», — указала Яровая.

11:12 Яровая предложила рассмотреть вопрос об изменении в системе целевого набора, сделав её более прозрачной: создать единый портал с информацией о запросе работодателей, чтобы в открытом конкурсном наборе человек мог заявить себя как соискатель и претендент для направления по целевому договору.

11:12 Медицинский полис гражданина РФ. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

11:14 Не так давно на Совете по русскому языку президент задал вопрос о делении на бакалавриат и магистратуру. «Мы будем предлагать сформировать комиссию — совместно с профильными министерствами нужно поработать над этим вопросом», — указала Яровая. По её словам, в 1996 году впервые в законе об образовании появилось понятие бакалавр и магистр, когда «всё копировалось с Запада», указала она. «Эта мина замедленного действия появилась», — сетует Яровая.

11:15 «Любой, кто будет говорить, что мы к чему-то привязаны, — это не так. РФ не привязана ни к каким обязательствам в этой части. Это документ специфичный, который принимался при Касьянове. Но до настоящего времени определения бакалавра и магистра не дано — и это не случайно, потому что провести это искусственное разделение невозможно. Абсолютная путаница», — указала Яровая.

11:16 Если на 2020−2021 годы на бакалавра по бюджетным местам заявлено 212 тыс. мест, то на магистратуру — 116 тыс. «В два раза меньше. Это понуждение к платному образованию», — отметила Яровая.

11:20 Министр просвещения Ольга Васильева отметила, что востребованность кадров среднего профессионального образования подтверждается данными мониторинга. Для формирования кадрового потенциала в регионах РФ создаются системные условия: в структуру нацпроекта был включён проект по модернизации профессионального образования посредством внедрения адаптивных и практикоориентированных программ.

11:21 «Мы сдвинулись с мёртвой точки», — указала она. За ближайшие шесть лет региональные системы получат 50 млрд из средств федерального бюджета и 20 млрд, по оценкам, будет выделено на уровне регионов.

11:23 В настоящее время обновлено содержание всех образовательных программ СПО в связи с обновлением ФГОСов. ФГОСы усилят требования к материальным и кадровым ресурсам, которые обеспечивают образовательный процесс, отметила Васильева.

11:25 Происходящая смена технологических укладов приведёт к уходу невостребованных профессий — исключено уже 96 таких профессий. Среди них — радиооператоры, изготовители эмалированной посуды, красильщики, сборщики очков и ряд других. С 1 января 2021 года прекращается приём на 30 профессий, которые дублируют топ-50, разработанных министерством в 2016 году.

11:26 «Мы смогли омолодить кадровый состав. На сегодняшний день средний возраст педагогических работников системы среднего образования страны составляет 46 лет. Теперь необходимо наладить систему повышения квалификации кадрового состава», — указала Васильева.

11:27 Для того чтобы ликвидировать невостребованность выпускников вузов и повысить процент граждан, работающих по специальности, необходимо реформировать систему формирования целевого набора, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ. Читайте подробнее: Яровая предложила единый портал вакансий для целевого набора

11:30 Яровая предложила законодательно закрепить равное определение бюджетных мест в бакалавриате и магистратуре.

11:30 Министр здравоохранения Вероника Скворцова на X Всероссийском конгрессе пациентов. rosminzdrav.ru

11:34 Васильева: я категорически против того, чтобы работодатели предъявляли государству — государственным колледжам… Работодатели заинтересованы в коротких программах, а СПО готовит прежде всего личность. «Чтобы получать квалифицированных рабочих, работодатели должны принимать самое активное участие и не смотреть на активные порталы, кого и как они хотят, а участвовать деньгами в программах, в поддержке тех или иных студентов, которые их интересуют — то, что делают очень большие наши госкорпорации», — указала Васильева.

11:36 Яровая: если не появится публичная история, не появится понимания того, какой формат регион должен предложить работодателям. Сейчас нет ни одного ресурса, который бы показывал, как эта работа ведётся, а есть лишь критика со стороны министерства в отношении работодателей за то, что они недостаточно активно подключаются в работу.

11:37 Васильева спорит с Яровой: 52% колледжей находятся в сельской местности и малых городах. Там слишком мало предпринимателей, потому без помощи государства обеспечить социализацией и работой таких жителей невозможно. Нужно искать другие механизмы, помимо «открытого портала», чтобы люди с образованием в сельской местности могли там остаться.

11:38 Ирина Яровая на заседани Президиума Совета законодателей РФ при ФСРФ. 16.12.2019 . Цитата из видео «Заседание Президиума Совета законодателей РФ при ФСРФ» council.gov.ru

11:38 Васильева: нам нужно решить вопрос по поводу инклюзии инвалидов. В высшую школу у них есть льготы, в СПО льгот нет.

11:39 Яровая: портал — не информация, это механизм взаимодействия. Сейчас целевого набора нет вообще, который бы гарантировал работодателям и учащимся контакт. Нужно создать «живой механизм обеспечения взаимодействия», настаивает она.

11:39 Яровая: у правительства и министерств таких инициатив (по инвалидам) пока не было.

11:40 Выступает министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Он поддержал предложение по льготам для инвалидов по СПО.

11:43 Топилин: на протяжении 1990-х и 2000-х почти никто не занимался профессиональными стандартами. Справочники безнадёжно устарели. В 2012 году была развёрнута работа по формированию стандартов, требований к профессии. Теперь их пишут на основе заявок профсообщества в той или иной сфере. В настоящее время эта система уже создана, отметил он.

11:44 Профстандарты лягут в основу образовательных программ, отметил он.

11:44 Глава Минпросвещения Ольга Васильева поддерживает создание портала в рамках целевого набора, но считает меру недостаточной, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. «У нас 52% колледжей находятся в сельской местности и малых городах. В сельской местности и малых городах слишком мало больших предпринимателей, средних и малых для того, чтобы быть заинтересованными в чем-то», — заявила Васильева в ходе заседания президиума Совета законодателей. Читайте также: Васильева видит минусы единого портала для целевого набора

11:45 Топилин о цифровизации: сейчас во все профстандарты необходимо включить аспекты работы в цифровом формате применительно ко всем профессиям.

11:48 Топилин: серьёзно начали продвигать тему центров независимой оценки квалификации. Они создаются работодателями и развиваются в большинстве регионов. В 2018 году проведены эксперименты с демонстрационными экзаменами, связанными с работой центров квалификации. Эта работа пока добровольна. Подтверждения квалификаций такого рода по линии переподготовки лиц предпенсионного возраста уже заработала и, возможно, позволит сделать инструмент более востребованным для работодателей. «Пока не хотим навязывать в обязательном порядке», — отметил Топилин.

11:48 Количество бюджетных мест при обучении в бакалавриате и магистратуре должно быть равным — такую норму надо закрепить законодательно, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ 16 декабря. «Обязательное требование закона о равном количестве контрольных цифр региона с тем, чтобы хотя бы гипотетически возможность непрерывного образования была обеспечена», — заявила Яровая. Об этом: Яровая предложила закон о бюджетных местах на бакалавриат и в магистратуру

11:49 На основе совмещения данных персонального учёта на базе ПФР будут собираться все данные о продвижении на работе. Система позволит в течение 2020 года завершить работу по формированию мониторинга трудоустройства выпускников, указал Топилин.

11:50 Пока что данные собираются на основе опросов вузов. До конца следующего года будет создана объективная система оценки динамики трудоустройства, надеется Топилин.

11:52 Работа круглосуточного стационара в инфекционной больнице Новочеркасска Ростовской области возобновится 18 декабря. «Оказание круглосуточной медицинской помощи будет осуществляться вновь принятыми специалистами и врачами-совместителями», — говорится в сообщении ведомства. Читайте подробнее: Стала известна дата открытия стационара под Ростовом-на-Дону

11:53 В Новочеркасске Ростовской области найдены врачи, которые будут работать в закрытой ранее из-за кадрового дефицита инфекционной больнице. Известно, что главным врачом лечебного учреждения назначена Наталья Хорошевская. В ближайшее время будут оформлены ещё четыре врача-инфекциониста и специалист из Башкирии. Подробности здесь: Власти нашли врачей для закрытой под Ростовом-на-Дону больницы

11:53 Яровая: создание публичного ресурса — это про то, чтобы сделать «реально конкурсным» набор по целевому договору и кратно повысить объём целевого набора, чтобы связать подготовку по профессии с рабочим местом. «15% квотирования от общих бюджетных мест — вынужденное. Связано с тем, что носит по сути внеконкурсный характер. Порядок отбора соискателей вообще никому не понятен», — подчеркнула она.

11:57 Выступает председатель Думы Томской области Оксана Козловская. «Наша комиссия уже дважды рассматривала вопросы подготовки кадров на примере двух регионов — Калужской и Томской областей. По общему мнению, кардинально изменилось отношение центра к СПО. Это стало импульсом для изменения всей системы СПО по регионам. Ключевую роль сыграло обновление материально-технической базы СПО, развитие движение WorldSkills, изменилось не кардинально, но изменилось отношение бизнеса», — указала она.

11:59 Козловская: ежегодно потребности экономики за счёт выпускников вузов и техникумов закрываются на 3% — остальное должно решаться за счёт переподготовки кадров.

12:00 Ольга Васильева на заседании Президиума Совета законодателей РФ при ФСРФ. 16.12.2019 . Цитата из видео «Заседание Президиума Совета законодателей РФ при ФСРФ» council.gov.ru

12:01 Пока каждый регион формирует потребность кадров по своим правилам. Поддерживаем разработку единой федеральной методики прогноза потребности кадров для развития региональных экономик, указала Козловская. Необходимо и активнее информировать людей о программах переподготовки.

12:01 Роль бизнеса должна быть более чётко прописана в постановлении в этом процессе, уточнила она.

12:02 Необходимо ускорить принятие подзаконных актов, которые обеспечат единый финансовый механизм принятых поправок, иначе обновлённая система не заработает, отметила Козловская.

12:05 Козловская: все субъекты РФ говорят о том, что наметилась тенденция на сокращение бюджетных мест в медицинских и педагогических университетах.

12:06 Яровая: но приходят по этим местам в профессию всего 17%. Не является ли лукавством требование вернуть бюджетные места при такой статистике?

12:07 Козловская: это так, но сейчас человек никакими обязательствами на месте не связан и имеет возможность выбора. Если человек приехал и получил образование из другого региона, нет возможности на него влиять. Яровая ответила, что с этого года порядок уже изменился — уже введена мера ответственности к работодателям, который не принял на работу по договору, а брал обязательства, так и того, кто получил образование. Это уже существующие механизмы.

12:09 Козловская: речь о том, что процедуры уведомления по получившим образование из других регионов нет. Яровая, тем не менее, настаивает, что всё это уже в законе прописано.

12:10 Козловская: с 2020 года заработает «Земский учитель», но не распространяется на педагогов СПО и мастеров. Между тем 70% тех, кто поступает в СПО, получают образование среднее именно там. Регионы просят РФ расширить категорию тех, кто будет пользоваться возможностями этого проекта.

12:11 Козловская: пора принять стратегию развития профессионального образования в РФ, тем более что это предусмотрено законом о стратегическом планировании. Без существующей федеральной программы лаборатории, общежития — «общая боль регионов».

12:11 Заседание Президиума Совета законодателей РФ при ФСРФ. 16.12.2019 . Цитата из видео «Заседание Президиума Совета законодателей РФ при ФСРФ» council.gov.ru

12:13 Эффективность и необходимость разделения высшего образования на бакалавриат и магистратуру необходимо серьезно обсудить. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. «Президентом на заседании совета по русскому языку был поставлен вопрос, насколько эффективно разделение на бакалавриат и магистратура. Это абсолютно правильный вопрос, требующий детального ответа, потому что в вопросах образования мы должны действовать в интересах граждан, общества и государства», — заявила Яровая. Об этом: В Госдуме ищут возможности обойти разделение на бакалавриат и магистратуру

12:15 Выступает председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов: сокращаются контрольные числа приёма при росте числа выпускников. При этом число мест в магистратуру сокращено вдвое, что является совершенно недопустимым — потребуется, видимо, менять закон.

12:16 Введение электронных трудовых книжек позволит создать реальный мониторинг выпускников вузов, необходимый для изучения кадрового вопроса в стране. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. «Приняты все законы об электронных трудовых книжках так называемых. На базе Пенсионного фонда будем собирать данные в том числе и по профилям, профессиям, передвижениями между разными работодателями всех наших граждан… Эта система позволит нам в течение следующего, 2020 года, завершить работу по формированию мониторинга трудоустройства выпускников», — заявил Топилин. Читайте также: По электронным трудовым Минтруд отследит эффективность выпускников

12:16 Нынешний целевой набор — профанация, способ устроить в хороший вуз детей со связями и с низким баллом ЕГЭ. Пора заключать договоры с теми, кто уже сдал несколько сессий и себя проявил.

12:20 Яровая: вопрос не в стратегических документах, а даже реализации действующего законодательства и его знания.

12:21 Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс: инженерное образование в России должно функционировать с учётом международной аккредитации образовательных программ, иначе экспорт образования не расширить. В настоящее время число приезжающих из Китая на получение инженерного образования в Россию снижается.

12:33 Топилин рассказывает о социальном навигаторе: Минтруд работал над сервисами в рамках цифровой экономики с середины 2018 года. Сделаны первые шаги для сбора «информационной начинки» в рамках единой системы информационного обеспечения.

12:34 Топилин: нужно сделать агрегаторы поддержки граждан, чтобы уведомлять о доступных для них льготах. Далеко не все знают о социальных выплатах, которые имеют даже весьма значимый характер. Граждане пользуются коммерческими средствами оповещения.

12:35 Будет возможность создать личного кабинета гражданина на сайте госуслуг, которая позволит увидеть всю информацию о выплатах. Будет также горячая линия контакт-центра и чат для информирования граждан.

12:39 Топилин: при загрузке информации в единую систему обнаружилось, что с учётом действующего законодательства во многих субъектах, практически во всех, очень по-разному организациями предоставляются услуги и выплаты — где-то больше возможность обращения в МФЦ, где-то меньше. Где-то это делают за 10 дней, где-то за 15. С одной стороны, это полномочия субъектов РФ. Но вместе с тем для граждан такое положение вещей не совсем комфортно. Топилин предложил в течение следующего года «подобраться к тому, чтобы при сохранении полномочий субъектов по предоставлению услуг, сделать это всё практически в едином формате».

12:41 Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») считает вредной систему «Болонского процесса», разделяющую обучение на бакалавриат и магистратуру, глава комитета Госдумы по образования Вячеслав Никонов («Единая Россия») также считает актуальным менять закон, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Яровая обратила внимание на то, что закон об образовании в РФ не дает определения ни бакалавру, ни выпускнику магистратуры, такое положение вещей она считает вполне закономерным. «Эта вся система — она против интересов и экономики, и человека. Вопрос только в том, кто в этом готов признаться из профильных министерств», — заявила вице-спикер Госдумы в ходе заседания президиума Совета законодателей. Об этом: В Госдуме заявили о вреде системы бакалавриата и магистратуры

12:43 Максим Топилин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при ФСРФ. 16.12.2019 . Цитата из видео «Заседание Президиума Совета законодателей РФ при ФСРФ» council.gov.ru

12:47 Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР): понять, почему граждане не пользуются предоставленными мерами, непросто. Причины заключаются в информационном вакууме, что создаёт хорошую почву для мошенничества. Этот вакуум нужно заполнять правдивой информацией, но граждане, с учётом менталитета, начнут пользоваться этим только тогда, когда информация будет предельно наглядна.

12:55 Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко: за 2019 год средний ежемесячный охват информационными сайтами вырос на 40% с начала года. Более 1 млн просмотрели уникальных пользователей и свыше 5 млн раз.

12:55 Святенко: на примере Рязанской области стало ясно, что для старшего поколения, не умеющего пользоваться интернет-услугами, требуется не заявительный, а выявительный характер предоставления услуг с помощью волонтёров.

12:56 Святенко: многие не знают о развитии родственного ухода — проводятся вебинары и прочие обучающие мероприятия по этому направлению.

12:58 Яровая: мы убираем власть бюрократии. Большое число непонятных справок — это всегда власть бюрократии. На первое место выдвигаются права гражданина и доверительные отношения граждан с органами власти.

13:03 Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута: десятки тысяч человек воспользовались правом на ипотечные каникулы, и потому смогли реально преодолеть сложные условия, восстановить платёжеспособность без ухудшения кредитной истории. Банки со своей стороны также социально ответственно относятся к реализации прав граждан, отметил он.

13:07 Мамута: через МФЦ будет распространяться брошюра об изменениях в ипотечных программах. Он также призвал объединить усилия ведомств и министерств в улучшении информационного обеспечения граждан. Он также отметил проблему несанкционированных переходов между НПФ, которая имела место до недавнего времени, но теперь, благодаря информированности о процедуре и сроках перехода, масштаб проблемы был снижен.

13:10 Оксана Козловская на заседании президиума Совета законодателей РФ при ФСРФ. 16.12.2019 . Цитата из видео «Заседание президиума Совета законодателей РФ при ФСРФ» council.gov.ru

13:14 Яровая: те проблемы, которые были вскрыты в отношении прав семей при рождении ребёнка, когда их статус рассматривался банками, где семьи были закредитованы под высокий процент, как ухудшенный, и им отказывался переход на льготную ипотеку — эти проблемы были решены и в практическом, и правовом русле.

13:15 Яровая: брошюра по льготным ипотекам будет направлена во все регионы. Также урегулирована ситуация, когда банки отказывались брать средства маткапитала в качестве первоначального взноса по ипотеке 6%.

13:17 Яровая: со стороны правительства пока нет готовности, чтобы выйти на решение по малокомплектным школам и включения их в нацпроекты. Работа над этим вопросом будет продолжена, чтобы выйти на компромиссную договорённость с правительством.

13:18 Яровая: по социализации детей-сирот готовы законодательные инициативы, чтобы обеспечить им дополнительную воспитательную работу, пока они находятся в учреждениях. Найдено решение по новым мерам в этой сфере.

13:20 Яровая: делая анализ по соотнесению «десятилетия детства» с нацпроектами, обнаружено, что в регионах не везде сформировано ответственное отношение к наполнению реальными мероприятиями — по «десятилетию детства» 40% это планы и обобщения, которые не имеют отношения к реальной помощи людям. В настоящее время Росстатом разработаны новые критерии прикладного изучения и оценки и по «десятилетию детства» и по форматам работы в регионах с семьёй и детьми.

13:26 Заседание президиума Совета законодателей РФ завершилось. В 14:00 начнётся заседание Совета законодателей РФ.

13:29 Число досрочных переходов из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой к 2019 году снизилось почти в 10 раз. Об этом заявил глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка РФ Михаил Мамута в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. «Несанкционированные или незаконные переходы из НПФ в НПФ — действительно, эта проблема имела существенное значение в прошлые годы, у нас были миллионы таких переходов», — заявил Мамута. Об этом: В ЦБ заявили о снижении досрочной смены НПФ в 10 раз

13:31 Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при ФСРФ. 16.12.2019 . duma.gov.ru

14:10 Началось заседание Совета законодателей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что идёт огромное число обращений со стороны граждан, которые сталкиваются с проблемами здравоохранения на уровне первичного звена.

14:14 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что за последнее время сделано очень много в сфере здравоохранения: финансирование сферы стало приоритетным, построено множество новых объектов и переоснащено. Бюджет следующего года по направлению на здравоохранение на 51% выше действующего.

14:14 Матвиенко отметила, что в здравоохранении сохраняется ряд острых проблем. Основная ответственность за качество и доступность медицины лежит на субъектах РФ, подчеркнула она.

14:15 По нацпроектам выделены огромные ресурсы, за которые нужно не просто «ремонтировать и латать», это не просто дополнительный источник финансирования, а платформа для качественного реформирования доступности медицинской помощи.

14:16 Заседание президиума Совета законодателей РФ при ФСРФ. 16.12.2019 . duma.gov.ru

14:17 До 10 января в субъектах должны быть разработаны региональные программы, напомнила Матвиенко.

14:19 Матвиенко: принят федеральный закон о целевом наборе. Но проблемы всё равно не решены. Министерства должны навести порядок и утвердить план приёма по тем специальностям, которых остро не хватает в стране. За регионами — отработка взаимодействия с медицинскими учреждениями по набору по целевым местам. «Почему вы этим не занимаетесь? Только жалуемся, что не хватает в поликлиниках специалистов, на селе и так далее?» — добавила она.

14:20 Заседание Совета законодателей. 16.12.2019 . council.gov.ru

14:23 Матвиенко о закупках лекарств для больных орфанными заболеваниями: в 2019 году 10 млрд расходов будут сняты с регионов по этому направлению, в следующем году — ещё 2 млрд. По итогам года будет проанализировано, как проведены закупки, поставки лекарств в каждый субъект, реестр больных по соответствующим заболеваниям.

14:27 Матвиенко о компаниях в сфере медицинского страхования: страховщики должны быть под контролем государства, и тогда они будут лучше работать.

14:27 Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей. 16.12.2019 . council.gov.ru

14:28 Все законопроекты, которые регулируют сферу здравоохранения, в Федеральном собрании готовы рассматривать незамедлительно, в режиме «зелёной улицы». Закон о трансплантации — в этом смысле печальный пример, отметила Матвиенко. Она призвала Минздрав ускориться в его разработке.

14:30 Володин: сделано в здравоохранении много, но ещё далеки от совершенства, чтобы выйти на решение задач, которые поставил президент России.

14:32 «Томографы — проблема. Такая же проблема со скорой помощью. Отчитались, что скорая помощь есть, на самом деле до 60% парка изношено. Да, здесь проще решить вопрос, но так, как оказываем помощь регионам, ещё долго будем обеспечивать их машинами скорой помощи. Правильнее было бы подойти к этому вопросу точно и посмотреть на возможности, исходя из региональных бюджетов», — указал Володин.

14:35 Направление специалистов в сельскую местность и райцентры: мотивация, которая возникает через выделение грантов, уже проблемы не решает. Число мест, которые сегодня являются вакантными, не уменьшается, отметил Володин.

14:37 Министр здравоохранения России Вероника Скворцова: трёхуровневая модель медицинской помощи в России успешно внедрена. До 2021 года весь пул рекомендаций будет не только актуализирован, но и интегрирован с цифровой программой управления качеством медицинской помощи.

14:40 Скворцова: с 2015 года были закреплены предельные сроки ожидания различной медпомощи. За четыре года было введено в строй более 2,4 тыс. новых сельских медицинских объектов, а число поликлинических отделений районных больниц увеличилось на 26%, до 11,5 тыс.

14:41 Скворцова: уже работают с 2018 года началось возрождение выездных форм работы для жителей малонаселённых территорий. Работают 3800 мобильных бригад, к 2022 году будет приобретено ещё 1300 мобильных комплексов.

14:42 Скворцова: для обеспечения самых отдалённых районов страны кадрами в первичном звене министерством внедрены первичная аккредитация, целевая подготовка специалистов. Эффективность её повысилась на 90%, но есть проблемы с обоснованностью заявок.

14:43 Заседание Совета законодателей. 16.12.2019 . council.gov.ru

14:43 С 2020 года введут повышающие коэффициенты для тех, кто работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориям.

14:44 За два с неполным годом дефицит в первичном звене сократился на 10 тыс. — с 35 тыс. до 25 тыс.

14:46 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала контролировать работу страховых организаций в области оказания медицинских услуг, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Она напомнила, что страховые компании планируют открыть медицинские страховые офисы по защите прав застрахованных граждан в каждом регионе. «Надо очень тщательно проанализировать, насколько объективным и независимым будет предлагаемый механизм. Прежде всего, надо учесть все риски, связанные с наделением страховой компании функцией медиатора… Речь должна идти не о дополнительных полномочиях страховщиков, которые, на мой взгляд, не очень эффективно выполняют свои полномочия, а о повышении их ответственности перед застрахованными лицами, в том числе за качество оказываемых медицинских услуг», — заявила Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. Об этом: Матвиенко предлагает общественный контроль за страховщиками в медицине

14:47 С конца 2016 года совместно с «Ростатомом» были внедрены бережливые технологии в медучреждениях. Достигнуты впечатляющие результаты: в два раза возросло время работы с пациентом, пройти диспансеризацию можно пройти за 1−2 посещения, отметила Скворцова.

14:52 Госдума до конца недели примет закон о взаимозаменяемости лекарств, доступ к реестру препаратов будет открытым, по интернету. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе заседания Совета законодателей. «Второе чтение проходит на этой неделе», — сказала Скворцова. Подробности в материале: Госдума до конца недели примет закон о взаимозаменяемости лекарств

14:53 Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей. 16.12.2019 . council.gov.ru

14:53 В настоящее время в российском здравоохранении создана методологическая и организационная база, которая доказала свою эффективность. Обеспечение жителя каждого региона медицинской помощью будет достигнуто при исполнению единых требований, включая недопущения дефицита финансового обеспечения территориальных программ государственных гарантий, отметила Скворцова.

14:55 Скворцова: регионы проработали на предмет реалистичности все предложения по сокращению сроков ожидания. В настоящее время идёт мониторинг исполнения показателей. Ожидается, что удастся сократить очередь для проведения сложных диагностических исследований с 14 до 7 дней.

14:56 Скворцова: дефицит кадров в районных и центральных больницах должен практически исчезнуть к 2024 году — такие параметры установлены в нацпроекте (обеспеченность на уровне 95% персонала).

14:57 Чтобы поступить в ординатуру на льготных основаниях необходим стаж работы в 1−2 года в первичном звене здравоохранения — тем дольше, тем лучше льгота, указала Скворцова.

15:01 Володин предложил определённые преференции через стипендии на региональные уровни, чтобы привлекать студентов к работе в отдалённых регионах. Будет составлена соответствующая карта по решению дефицита кадров, потому что действующими инструментами проблема не решает — в Псковской, Орловской, Курганской, Смоленской областях, Адыгее.

15:03 Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении парламентариев составить карту России с районными больницами, где дефицит кадров составляет более 40%, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Володин сообщил, что в марте 2020 года может пройти «правительственный час», посвященный проблемам здравоохранения. «Мы постараемся до него составить карту районных центральных больниц, где дефицит врачебных кадров составляет более 40%, и вам информацию озвучим», — заявил Володин в ходе заседания Совета законодателей. Об этом: Госдума представит Скворцовой карту России с больницами с дефицитом кадров

15:03 Скворцова: работа по дефициту кадров ведётся индивидуально с каждым регионом. От регионов затребовано предоставление планов по обеспечению служебным жильём выпускникам. Есть поручение по пересмотру структуры зарплаты и обеспечению гарантированной части не менее 55%. «Это важный момент, ни один молодой специалист не будет получать 16 тыс. при средней по региону 79 тыс», — подчеркнула она.

15:05 Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании Совета законодателей. 16.12.2019 . council.gov.ru

15:06 Финансирование программы обеспечения регионов машинами скорой помощи в пригодном состоянии из госбюджета следует проводить более точечно, чтобы помощь получали те регионы, которые в ней нуждается. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. «Проблема у нас с вами со скорыми помощами — отчитались, сказали, что скорые помощи есть. На самом деле, до 60% парк изношен», — заявил Володин. По его словам, при таких показателях федеральный бюджет «еще долго будет обеспечивать» регионы автомобилями скорой помощи. Подробности в материале: Володин: Обеспечение регионов машинами «скорой» должно быть точечным

15:06 Скворцова: значительную часть выпускников-потенциальных врачей оттягивает частный сектор.

15:08 Володин призвал вывести из статистики заработных плат плату руководителя медучреждения, чтобы не искажать реальные показатели.

15:10 Скворцова: принято решение, что Минтруд подготовит изменения в Трудовой кодекс в отношении наделения правительства полномочиями восстановления по направлениям отраслевых систем оплаты труда. «Вернём понятие ставка и квалификационные категории», — указала она.

15:11 По соотношению зарплат администрации и врачей уже введены лимиты потенциальных интервалов в уровне окладов. Отношение зарплат должно составлять один к восьми, по действующему законодательству, отметила Скворцова.

15:12 Комментарий из зала: в Томской области вместе с ФАПами строят квартиры. Удорожание проекта — на 20%, но это решает проблему доступности медпомощи на селе.

15:14 Скворцова: есть стандарт оснащения для ФАПа, но более 20 регионов действительно приобретают ФАПы с жильём — там, где это нужно. Посмотрев стоимость моделей ФАПов, субсидии было решено зафиксировать на уровне средней с учётом того, что может потребоваться выделение отдельного жилья.

15:15 Скворцова: специалитет целевой приём превысил 80%, в ряде вузов достиг 90%. В ординатуру превысил 70% и по предварительным итогам года составляет 76%. Сейчас стоит задача увеличить целевой приём для специалитета до не менее 70%, а приём в ординатуру сделать на 100% целевым.

15:15 Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей. 16.12.2019 . council.gov.ru

15:18 Формирование «бережливых детских поликлиник» вошло полностью в федеральный нацпроект здравоохранения. Взрослые — в зоне ответственности регионов. Однако со следующего года в связи с модернизацией первичного звена эта тема зазвучит с новой силой, так как потребуется сносить или реконструировать старые объекты и оснащать новые.

15:19 Национальный календарь прививок находится в постоянном развитии. Прививают 70 млн жителей РФ и второй год тем самым «сносят» эпидемию — она начнётся в конце декабря, но пройдёт рудиментарно, отметила Скворцова. Резко уменьшилось количество осложнённых форм.

15:20 Включена ветряная оспа и ротавирусная инфекция в перечень прививок к 2023 году. Процесс осуществляется синхронно с Минпромторгом, будут созданы надёжные отечественные препараты.

15:22 Папилломавирусная инфекция — дано добро на появление отечественного препарата к 2023 году. Однако доказательств, что вакцина от такой инфекции снижает число случаев раковых опухолей, пока не имеется.

15:25 Первый заместителя генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман: вопрос по организации органами исполнительной власти паллиативной помощи не теряет остроты. В Курганской области медорганизации были укомлпектованы всего на 40%, средним персоналом — на 61%. В Тыве единственная организация не была обеспечена необходимыми специалистами и оборудованием.

15:27 Буксман: в Хакасии умер 9-месячный ребёнок, которому фельдшер не оказал экстренную помощь. После повторного вызова он был доставлен в городскую больницу, где и скончался. Таких примеров много.

15:28 На 29 ноября число несостоявшихся аукционов на поставку лекарств составило 75 тыс. — каждая четвёртая закупка, в том числе по причине отсутствия заявок от потенциальных исполнителей контрактов.

15:33 Володин: многие нарушения связаны с поздним приходом средств в регионы на закупку оборудования и препаратов.

15:40 Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко: большую часть обращений в Росздравнадзор составляют, в первую очередь, жалобы на качество и безопасность медпомощи (56%), обеспечение лекарствами (30%).

15:41 2019 год по второму, третьему и четвёртому кварталу ознаменовался снижением обращений с жалобами на лекарственную терапию по онкологическим пациентам.

15:43 В 2019 году с 1 декабря заработал новый режим: все препараты вводятся в оборот на основании сведений качества, предоставляемых в информсеть Росздравнадзора. Это хорошо отразится на уровне лекарственного обеспечения, указал Мурашко.

15:45 Михаил Мурашко. 16.12.2019 . council.gov.ru

15:46 Мурашко: маркировку перенесли на полгода, но система создана и, в первую очередь, задержка связана с тем, чтобы «отточить» механизмы по введению маркировки, не создавая резких провалов.

15:48 При расчете средней зарплаты врачей не следует учитывать зарплаты руководителей больниц, а также в целом Минздраву следует рассчитывать средний показатель по каждому региону. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей, комментируя выступление главы Минздрава Вероники Скворцой, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Ранее Скворцова отметила, что средняя зарплата врачей в РФ сегодня достигает 79 тыс. рублей. «Прозвучала цифра — 79 тыс. рублей (средняя зарплата врачей по стране). Люди читают, смотрят, о чем идет разговор. Но у нас нет с вами таких целительных заработных плат. Я знаю по своему избирательному округу — ее нет и близко. И нет 60 тыс. рублей. Коллеги, вы о чем говорите?» — заявил Володин в ходе заседания Совета законодателей. Подробности в материале: Володин предложил пересмотреть порядок расчета средней зарплаты медиков

15:49 Выступление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на заседании Совета законодателей. 16.12.2019 . council.gov.ru

15:50 Председатель комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики Марина Оргеева: чтобы разделить поток пациентов на приём к врачу, в Калининграде ввели новую очередь в окно «Просто спросить», и эта мера себя оправдала, ускорив обслуживание обращающихся.

15:54 Матвиенко отметила, что стране и регионам дан шанс сделать здравоохранение более эффективным и качественным — пока что им довольны только 37% граждан. «Если по итогам национального проекта население поставит нам хорошую оценку, значит, мы поработали не зря», — добавила она.

15:54 Заседание завершено.

15:59 Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. Групповой портрет орловских врачей. 1980 г.

16:37 Лицам, которые перенесли инфаркт миокарда и инсульт, будут предоставлять лекарственные средства на бесплатной основе. Об этом в ходе заседания Совета законодателей заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. По её словам, бесплатное медикаментозное обеспечение будет предусмотрено для больных, перенёсших острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, преходящие нарушения мозгового кровообращения и инсультов, а также операции на сердце и сосудах. Читайте также: Перенёсшим инфаркт и инсульт предоставят бесплатные лекарства