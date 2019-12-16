Иволгинский район, Бурятия, 16 декабря, 2019, 08:36 — ИА Регнум. На Гуннском городище в Бурятии построена часть крепостной стены «города Хунну». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, объект строится на субсидии регионального министерства туризма.

Сайт правительства Бурятии egov-buryatia.ru Под Улан-Удэ построена часть крепостной стены города гуннов

«Под открытом небом на территории Гуннского городища строится амфитеатр для показа ландшафтных представлений на тему гуннской империи», — отметили в правительстве.

Здесь также будут построены сценическая арена на 250 мест, благоустроены гончарные и ремесленные мастерские в доме Десятника. Туристы смогут попробовать на вкус пищу той эпохи.

Напомним, памятник «гуннское городище» под Улан-Удэ ранее главой республики Алексеем Цыденовым был назван в числе основных туристических достопримечательностей. Как сообщало ИА REGNUM, археологи его изучали ещё в 20-е годы прошлого столетия. Работы возобновились с 2017 года и уже дали интересные результаты.

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