Кострома, 16 декабря, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Костромская компания под руководством Андрея Смирнова построила снегоболотоход BigBo с автоматической коробкой передач. Об этом сообщает RG.

RG Снегоболотоход BigBo

Вездеход весит две тонны и имеет огромные полутораметровые колёса. Максимальная скорость машины составляет 60 км/ч. По словам создателей BigBo, снегоболотоход легко преодолевает овраги, переезжает через бордюр и без проблем паркуется на автостоянке.

После того как вседорожник прошел испытания и получил сертификат в Ростехнадзоре, он стал серийной машиной. Первыми покупателями вездехода стали представители компании связи, которым необходимо проложить оптоволокно в непроходимой тайге.

«По их расчетам, для того, чтобы пройти участок трассы в 450 километров на старой технике, у них ушел бы весь сезон. Когда мы прошли дистанцию за рекордные 20 дней, нас готовы были на руках носить», — сообщил испытатель вездехода Виктор Гаврилов.

Напомним, два гибридных вездехода «Русак», предназначенных для транспортировки грузов в Арктику и Антарктиду, представили в Санкт-Петербурге на форуме «Арктика: настоящее и будущее». Вседорожник может передвигаться как на колёсах, так и на гусеницах.

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