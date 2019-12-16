Кетовский район, Курганская область, 16 декабря, 2019, 05:17 — ИА Регнум. В курганском детском санаторно-оздоровительном лагере «Романтика» в селе Лесниково Кетовского района произошло возгорание. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUMЕ в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

ГУ МЧС по Курганской области Сгоревший матрас

Сигнализация сработала днём 15 декабря. Самостоятельно со второго и третьего этажей эвакуировался 41 человек, в том числе 24 ребенка.

Произошло возгорание радиатора и матраца в помещении поста охраны. Площадь пожара составила 2 кв. м. Предварительная причина происшествия — замыкание электропроводки.