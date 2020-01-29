Москва, 30 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

30 января

30 января 1942 года силы Западного фронта, вышедшие к Вязьме, отразили контрудары врага из района Людиново.

30 января 1943 года успешно завершилась операция Ленинградского и Волховского фронтов по прорыву блокады Ленинграда. В результате успешного наступления Красной армии удалось создать коридор южнее Ладожского озера, через который удалось наладить связь города со страной.

Войска Северо-Кавказского фронта освободили города Тихорецк и Майкоп.

30 января 1944 года началась Никопольско-Криворожская наступательная операция войск 3-го и 4-го Украинских фронтов. В ходе операции Красная армия отвоевала никопольский плацдарм и создала условия для освобождения Крыма.

Войска Ленинградского и Волховского фронтов вышли на рубеж Нарвский залив — Кингисепп — Любань — Чудово — Великое Село — Шимск. Силы врага в районе города Луга и южнее оказались под угрозой окружения.

Ленинградские партизаны заняли районный центр город Оредеж.

30 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта захватили значительную часть Земландского полуострова и обошли Кенигсберг с севера, северо-запада и юго-запада. Крепость Кенигсберг оказалась окруженной.