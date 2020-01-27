Москва, 28 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

28 января

28 января 1942 года приказом Ставки Кавказский фронт разделён на Крымский фронт (во главе с генерал-лейтенантом Дмитриев Козловым) и Закавказский военный округ (командующий — генерал армии Иван Тюленев).

28 января 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции части Брянского и Воронежского фронтов соединились в районе Касторное в Курской области, предотвратив отступление врага из Воронежа на запад. Юго-восточнее посёлка Касторное десять немецких дивизий оказались в окружении.

28 января 1944 года войска Ленинградского фронта освободили более 50 населенных пунктов.

Части Волховского фронта заняли станцию и город Любань в Ленинградской области.

Войска 1-го Украинского фронта достигли Звенигородки и соединились с силами 2-го Украинского фронта. Объединёнными силами удалось отсечь от основных войск врага и взять в окружение корсунь-шевченковскую группировку. Внешний фронт окружения прошёл по линии Виноград — Звенигородка — Каниж.

28 января 1945 года войска левого крыла 1-го Прибалтийского фронта освободили город и порт Клайпеда (Мемель), тем самым полностью освободив Литовскую ССР. Из порта Мемеля начал действовать Балтийский флот.

Войска 2-го Белорусского фронта очистили от врага восточный берег р. Висла к югу от города Грауденц.

Войска 1-го Белорусского фронта продолжали ликвидацию окруженной познаньской группировки врага.

Войска 1-го Украинского фронта освободили город Катовице — центр Домбровского угольного района.