Москва, 24 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

24 января

24 января 1942 года в ходе Барвенково-Лозовской наступательной операции войска Юго-Западного фронта взяли город Барвенково в Харьковской области.

Черноморский флот высадил очередной десант в районе Судака.

В блокадном Ленинграде во второй раз увеличили хлебный паёк.

24 января 1943 года началась Воронежско-Касторненская операция Брянского и Воронежского фронтов. Советские части должны были ударить с севера и юга по флангам 2-й немецкой армии, окружить и уничтожить её. Это создало бы условия для наступления на Курск и Харьков.

Войска Южного и Закавказского фронтов вышли на рубеж Северный Донец — Белая Глина — станица Лабинская.

Части Юго-Западного фронта заняли Старобельск в Луганской области.

Силы Закавказского фронта подошли с юга к Краснодару.

Ставка создала Северо-Кавказский фронт во главе с генерал-полковником Иваном Масленниковым на базе Северной группы войск Закавказского фронта.

24 января 1944 года началась Корсунь-Шевченковская наступательная операция войск 1-го и 2-го Украинских фронтов. В результате неё была полностью окружена и ликвидирована крупная группировка врага, причём вражеские дивизии, пытавшиеся прорвать окружение, понесли большие потери.

Войска Ленинградского фронта заняли Пушкин и Слуцк.

24 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта завладели центром военной промышленности Силезии, городом и крепостью Оппельн.

Красная армия освободила 12 польских городов и 5 городов в Восточной Пруссии.