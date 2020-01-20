Москва, 21 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

21 января

21 января 1943 года Красная армия при поддержке партизанских отрядов смогла выбить врага из Ставрополя.

21 января 1944 года войска Ленинградского фронта освободили город Мга и совместно с правым крылом Волховского фронта начали преследовать отступающего врага. Захват станции Мга открыл для Ленинграда прямой железнодорожный путь на восток.

Силы 2-го Прибалтийского фронта наступали в районе Новосокольников в Псковской области, не давая врагу перебросить части к Ленинграду и Новгороду.

21 января 1945 года войска правого крыла 2-го Белорусского фронта вошли в Восточную Пруссию, заняли 3 города и создали угрозу окружения крупной группировки врага западнее Мазурских озер. В Польше советские части освободили ещё 4 города, в том числе Любаву.

Войска 3-го Белорусского фронта заняли город Гумбиннен в Восточной Пруссии.

Войска ударной группировки 1-го Украинского фронта вступили на территорию Силезии, заняв 5 городов.