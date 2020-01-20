Война: Красная армия при поддержке партизан освободила Ставрополь
Москва, 21 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.
21 января
21 января 1943 года Красная армия при поддержке партизанских отрядов смогла выбить врага из Ставрополя.
21 января 1944 года войска Ленинградского фронта освободили город Мга и совместно с правым крылом Волховского фронта начали преследовать отступающего врага. Захват станции Мга открыл для Ленинграда прямой железнодорожный путь на восток.
Силы 2-го Прибалтийского фронта наступали в районе Новосокольников в Псковской области, не давая врагу перебросить части к Ленинграду и Новгороду.
21 января 1945 года войска правого крыла 2-го Белорусского фронта вошли в Восточную Пруссию, заняли 3 города и создали угрозу окружения крупной группировки врага западнее Мазурских озер. В Польше советские части освободили ещё 4 города, в том числе Любаву.
Войска 3-го Белорусского фронта заняли город Гумбиннен в Восточной Пруссии.
Войска ударной группировки 1-го Украинского фронта вступили на территорию Силезии, заняв 5 городов.