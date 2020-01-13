Москва, 14 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

14 января

14 января 1942 года Красная армия понесла большие потери, пытаясь сдержать наступление врага на рубеже Владиславовка — Феодосия — Дальние Камыши.

Войска Западного фронта сломили вражеское сопротивление на направлении на Можайск, овладели Дорохово и заставили части врага отступать. В то же время 2-й гвардейский корпус начал продвижение к Гжатску с целью предотвратить отход можайской группировки врага на запад.

Красная армия в Калужской области освободила районный центр Медынь.

14 января 1943 года части Воронежского фронта в ходе обходного манёвра завладели селом Сторожевое 1-ое, являвшееся ключевым для врага. Центральная ударная группировка фронта продвинулась до второй полосы немецкой обороны у хутора Прилепы.

Силы Юго-Западного фронта вышли к реке Северский Донец к востоку от Каменска в Ростовской области. Это вынудило врага на участке фронта от Миллерово до Дона начать спешное отступление к реке.

6-я армия Юго-Западного фронта, наносившая удар на фронте Кащеев-Марковка, смогла продвинуться на 6 км на своём правом фланге.

14 января 1944 года началась Ленинградско-Новгородская наступательная операция войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом. Задачи операции — разгром немецкой группы армий «Север», снятие блокады Ленинграда и освобождение Ленинградской области. В её состав вошла Красносельско-Ропшинская наступательная операция войск Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота, в ходе которой Красная армия продвинулась в направлении Кингисеппа и Красногвардейска на 70−100 км от Ленинграда и форсировала реку Луга.

Войска Белорусского фронта, взаимодействуя с партизанскими отрядами Полесья, освободили города Калинковичи и Мозырь.

В Лондоне начала работу созданная решением Московской конференции 1943 года Европейская Консультативная комиссия, в состав которой вошли представители СССР, США и Великобритании. Она должна была выработать проект соглашения о капитуляции Германии, а также разделить послевоенные зоны контроля в странах Оси, в частности, осуществить раздел Германии.

14 января 1945 года началась Варшавско-Познанская операция войск 1-го Белорусского фронта. Красная армия должна была прорвать оборону врага на Висле и освободить Варшаву.

Началась Млавско-Эльбингская наступательная операция войск 2-го Белорусского фронта. Удары наносились по двум направлениям: на Млаву с последующим поворотом на Мариенбург и на Вельск с продвижением в сторону Быдгоща.

Войска 2-го Украинского фронта в Чехословакии освободили города Лученец и Плешивец.