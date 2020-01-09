Москва, 10 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

10 января

10 января 1942 года войска Западного фронта из района Волоколамска начали наступление в направлении Шаховская.

Советская 1-я Ударная армия из района Суворов в Тульской области перешла в наступление на Раменье.

Войска левого крыла Западного фронта продвинулись на рубеж Тихонова Пустынь — Киров — Жиздра.

В блокадном Ленинграде прекратилось водоснабжение из-за поломки последней турбины центральной городской водопроводной станции. В течение 66 часов экипаж подводной лодки «К-56» Балтийского флота восстановил работу станции. В это время два военных корабля обеспечивали ленинградские хлебозаводы водой и энергией.

10 января 1943 года началась операция Донского фронта «Кольцо» с целью уничтожить окруженные под Сталинградом немецкие войска. Ко 2 февраля задача была выполнена.

10 января 1944 года Красная армия освободила 8 районных центров в Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской и Кировоградской областях.

10 января 1945 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов в Будапеште освободили более тысячи кварталов, 8 городских районов, в том числе крупный заводской район Чепель, и остров Обудай с судостроительными верфями.