Москва, 9 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

9 января

9 января 1942 года силы левого крыла Северо-Западного фронта начали Торопецко-Холмскую наступательную операцию. Продвинувшись в Тверскую и Смоленскую области, советские части должны были разъединить немецкие группы армий «Север» и «Центр». В ходе наступления войска Северо-Западного фронта обошли ржевско-вяземскую и демянскую группировки врага, чем способствовали их разгрому.

Красная армия в Калужской области освободила районный центр Людиново.

9 января 1944 года Красная армия освободила районные центры Буки и Кагарлык в Киевской области, а также город Полонное в Каменец-Подольской области.