Москва, 8 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

8 января

8 января 1942 года Красная армия перешла в наступление на всём советско-германском фронте, завершившееся 20 апреля.

Войска Калининского и Западного фронтов начали Ржевско-Вяземскую наступательную операцию. В тот же день 39-я армия Калининского фронта прорвала оборону врага и начала продвижение к Вязьме.

Силы Северо-Западного фронта в Новгородской области вышли к Старой Руссе.

Красная Армия в Калужской области освободила районный центр Мосальск.

8 января 1943 года советское командование предъявило окружённым между Волгой и Доном немецким войскам ультиматум с требованием капитуляции. Командование врага его отклонило.

В Ростовской области войска Юго-Западного и Южного фронтов продвинулись к станице Тацинская и сломили сопротивление врага в районе посёлка Зимовники.

8 января 1944 года началась Калинковичско-Мозырская наступательная операция войск Белорусского фронта. Советские части продвинулись на 60 км, оттеснив врага в Гомельской области к Петрикову и к реке Птичь. Был создан плацдарм для наступления вдоль реки Припять и на Бобруйском направлении.

Войска 2-го Украинского фронта освободили Кировоград.