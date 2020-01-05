Москва, 6 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

6 января

6 января 1942 года у Судака высадился тактический десант Черноморского флота.

Войска Западного фронта в Калужской области освободили районный центр Мещовск.

6 января 1944 года Красная армия освободила районные центры Чуднов и Городницы в Житомирской области, город Рокитно в Ровенской области, города Жашков и Узин в Киевской области.

6 января 1945 года Уинстон Черчилль обратился к правительству СССР с просьбой организовать крупное наступление Красной армии «на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте», которое должно было бы облегчить положение войск союзников, подвергшихся сильным ударам врага в Арденнах. В ответ Иосиф Сталин пообещал ускорить подготовку следующего советского наступления, не считаясь с погодными условиями.

Войска 2-го Украинского фронта наносили удар вдоль левого берега Дуная на Комарно и вели бои с врагом севернее венгерского Эстергома.

Силы 3-го Украинского фронта отразили первый удар вражеских войск, пытавшихся деблокировать окруженную в Будапеште группировку.