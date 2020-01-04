Москва, 5 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

5 января

5 января 1942 года у Евпатории высадился десант Черноморского флота, задачей которого было нарушить работу тыла врага на керченском и севастопольском направлениях.

Крымские партизаны разгромили вражеские гарнизоны в двух деревнях Бахчисарайского и Зуйского районов.

5 января 1943 года Красная армия освободила Морозовск в Ростовской области и город Прохладный в Кабардино-Балкарии.

5 января 1944 года на правобережной Украине началась Кировоградская наступательная операция войск 2-го Украинского фронта. В ходе неё Красная армия продвинулась на 40−50 км и создала условия для окружения немецких войск на Каневском выступе.

Войска 1-го Украинского фронта заняли Бердичев.