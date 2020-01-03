Москва, 4 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

4 января

4 января 1942 года Красная армия в Калужской области освободила районный центр Боровск.

4 января 1943 года советские части в ходе наступления на Среднем Дону освободили город Чернышковский Сталинградской области.

Войска Закавказского фронта освободили Нальчик.

4 января 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта заняли железную дорогу Великие Луки—Невель.

Части 1-го Украинского фронта освободили город Белая Церковь в Киевской области.