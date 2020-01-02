Москва, 3 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

3 января

3 января 1942 года силы Западного фронта нанесли тяжёлый удар по группировке врага в районе города Сухиничи Калужской области.

Принято постановление Государственного комитета обороны о восстановлении железных дорог на освобождённой от врага территории.

3 января 1943 года войска Юго-Западного и Южного фронтов в ходе наступления отбросили вражеские части с рубежа реки Цимла.

Северная группа войск Закавказского фронта начала наступление на ставропольском направлении.

Красная армия освободила города Моздок в Северной Осетии и Малгобек в Ингушетии.

3 января 1944 года на территории СССР сформирована 2-я чехословацкая пехотная бригада.

3 января 1945 года немецкие части, пытавшиеся прорваться через оборону 3-го Украинского фронта к окружённой в Будапеште группировке, ценой больших потерь заняли несколько населенных пунктов на южном берегу Дуная.