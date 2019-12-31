Москва, 1 января, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

1 января

1 января 1942 года в Вашингтоне СССР, США, Великобритания и ещё 23 страны подписали Декларацию Объединённых Наций, воспрещающую заключение сепаратного мира с государствами антигитлеровской коалиции и закрепляющую цель войны — полную и безоговорочную капитуляцию Гитлера и его союзников.

Красная армия в Севастопольском оборонительном районе остановила второе наступление вражеских войск на Севастополь.

Силы Калининского фронта продвинулись к городам Ржев и Зубцов.

1 января 1943 года Ставка выпустила директиву о формировании Южного фронта на базе Сталинградского. Командующим нового фронта стал генерал-полковник Андрей Ерёменко. При содействии Закавказского фронта войска Южного фронта начали Ростовскую и Северо-Кавказскую наступательные операции.

Силы Калининского фронта освободили Великие Луки и начали оборону города от врага.

1 января 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта, продвигаясь на северо-запад от Невеля, освободили 28 населённых пунктов.

Войска 1-го Украинского фронта освободили районный центр Бараши Житомирской области, районный центр Самгородок Винницкой области, районные центры Володарка и Гребенки Киевской области.