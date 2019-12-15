Краснодар, 15 декабря, 2019, 17:21 — ИА Регнум. При расследовании действий организованных преступных группировок часто выясняется, что участники безнаказанно орудовали благодаря «крыше» в силовых структурах. В итоге представители правоохранительных органов оказываются в тюрьме вместе с подельниками, пишет «Московский монитор» в статье «Адвокат, следователь и черный риелтор», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

Mosmonitor.ru Адвокат, следователь и черный риэлтор

«За примерами далеко ходить не надо: та же банда Цапка, к которой был причастен Александр Ходыч, руководитель подразделения Центра по противодействию экстремизму ГУВД Краснодарского края в станице Кущёвская (Краснодарский край).

Поэтому если видишь силовика в уголовном деле — ищи ОПГ. И наоборот. Вот и в деле черных риелторов в Краснодарском крае фигурирует бывший силовик.

Речь идет про преступную группировку Петра Шрамко и Вадима Плута, которая долгие годы терроризировала Краснодар. Сейчас Шрамко и Плут находятся на скамье подсудимых. Но, по мнению местных жителей, далеко не все преступления банды фигурируют в материалах дела: некоторые из жертв были вынуждены переехать и до сих пор боятся вернуться.

Преступная схема, которую использовали черные риелторы, хорошо известна: людям, попавшим в беду, давали кредит под огромные проценты под залог жилья, а потом это жилье отнимали. Сами жертвы говорят, что уже обращались в суды, но правоохранители бездействовали.

Почему? И почему на одном, конкретном эпизоде, дело вдруг резко сдвинулось, расследование началось и уже дошло до суда?

Давайте разбираться.

В декабре 2017 года краснодарский адвокат Николай Столбовой обратился к Вадиму Плуту за кредитом на 8 миллионов рублей. Залогом должен был стать дом стоимостью 26 миллионов рублей.

Mosmonitor.ru Адвокат, следователь и черный риэлтор

Who is mr. Николай Столбовой? В недавнем прошлом — следователь ГСУ по расследованию тяжких преступлений против собственности. Читай — следователь ГСУ по делам черных риелторов. Ныне адвокат.

Статус силовика Николай Столбовой потерял в 2013 году: по итогам служебной проверки за многочисленные нарушения. Увольнение стало для Столбового шоком. Он пошел в суды, чтобы восстановится в должности и дошел до Краснодарского краевого суда. Но проиграл.

О чем это говорит? О том, что представители МВД выдержали не один судебный процесс и очень долго боролись, чтобы не допустить восстановления Столбового в должности. Так почему же для Столбового было так важно остаться следователем ГСУ (еще раз подчеркнем, следователем по делам черных риелторов), а для его коллег — добиться его увольнения?

И здесь мы вернемся к банде Шрамко и Плута. Николай Столбовой был адвокатом Петра Шрамко. Да, именно так. Николай Столбовой, бывший следователь ГСУ, одновременно являющийся потерпевшим от действий черных риелторов, был адвокатом черного риелтора.

Так какова истинная связь между Столбовым и Шрамко? Может быть, их партнерские отношения возникли еще в те времена, когда Столбовой отвечал за расследование преступлений против черных риелторов? Вспомните, потерпевшие жаловались, как не могли добиться никаких действий от правоохранителей. Может быть, уголовных дел не было, потому что в ГСУ над ними работал «правильный следователь»? Который потом стал адвокатом Шрамко? По логическим рассуждениям — ответы очевидны.

Но. Затем Столбовой подал в суд на Петра Шрамко. Исправился? Или речь идет про внутренние разборки?

Предположим, что некий следователь ГСУ — ключевой участник банды черных риелторов, который гарантирует безнаказанность, уволен за многочисленные нарушения. Своей банде он больше не нужен. И оборотень в погонах придумывает простой и гениальный план — стать новым лидером старой банды. Только вот запуганные жертвы не хотят больше ходить в полицию. Поэтому он сам становится подставной жертвой. Дело возбуждают и доводят до суда. Ведь больше нет того самого следователя ГСУ, который не давал начать работу против черных риелторов. И вот — дело в шляпе, точнее — в суде.

Окрыленный успехом, бывший следователь, а теперь — черный риелтор, расширяет сферу своей банды, охватывая банки, кредитование, автомобили. Это рассуждения, а что до Николая Столбового, то он чувствует себя очень уверенно. Местных силовиков он явно не боится.

Однако жизнь доказывает, что на каждого лидера местной ОПГ в итоге находятся федеральные силовики, которые готовы действовать вопреки местной спайке «оборотней в погонах» и обыкновенных бандитов. Так что будем ждать очередных сообщений в СМИ о бывших следователях — участниках банд, которые «кошмарят» простых людей, фигурантом которых очень может оказаться Николай Столбовой».