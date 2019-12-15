Сургут, Югра, 15 декабря, 2019, 16:13 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) обильные снегопады привели к тому, что часть полигонов ограничили въезд для выгрузки «КамАЗов» со снегом. На дорогах моментально образуются сугробы — вязнет даже тяжёлая техника. Глава Сургута Вадим Шувалов в своём паблике в социальной сети заявил о необходимости небольшого снегоплавильного предприятия в городе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снег

По его словам, специалисты городского хозяйства изучают сейчас опыт других городов. Разработкой проекта «Снегоплавильный пункт» занимается СГМУП «Горводоканал».

"Конечно, один пункт не решит проблему всего города, но поможет снизить нагрузку на технику в пиковый период, обслуживать социально значимые объекты», — подытожил Вадим Шувалов.