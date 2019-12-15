Хоторн, США, 15 декабря, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX провела испытания двигателей ракеты-носителя Falcon 9 перед предстоящим запуском спутника связи. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

SpaceX Ракета Falcon 9

Испытания, прошедшие на стартовой площадке ВВС США на мысе Канаверал, подтвердили исправность ракеты. Запуск запланирован на 16 декабря, ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту телекоммуникационный спутник JCSAT-18/Kacific1, который будет использоваться для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет на островах в южной части Тихого океана.

В SpaceX отметили, что при предстоящем запуске будет использоваться первая ступень ракеты-носителя, которая уже была задействована в двух запусках грузового корабля Dragon к Международной космической станции.

Напомним, компания SpaceX повторно использует первую ступень ракеты носителя Falcon 9 с 2015 года. Планируется, что после этого запуска первая ступень также совершит мягкую посадку на плавучую платформу SpaceX в Атлантическом океане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря со стартовой площадки NASA на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 был запущен грузовой корабль Dragon. 8 декабря корабль успешно достиг МКС и был состыкован с модулем американского сегмента станции.