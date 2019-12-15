Казань, 15 декабря, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Команда Team Unique стала обладателем кубка России по киберспорту 2019 в дисциплине CS: GO (Counter Strike: Global Offensive). Об этом 15 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ФКС России Team Unique

В финальном матче Team Unique обыграли Espada со счётом 2:0. Помимо кубка, команда получит денежный приз в размере 800 тыс. рублей.

Одновременно с финальной игрой также прошёл матч за третье место в финале кубка. Его победителем стала команда eL'quvet (победа со счётом 2:0).

Напомним, 14 и 15 декабря 2019 года в Казани проходит кубок России по киберспорту. Лучшие игроки страны соревнуются в трёх дисциплинах: Dota 2, Clash Royale и CS: GO.