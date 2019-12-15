Калуга, 15 декабря, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Двое подростков, жившие в канализации после побега из дома, были найдены в Калуге. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Калужской области.

Kaluga.sledcom.ru Подростки-беглецы ночевали в канализационном люке

О пропаже подростков их родственники заявили 10 декабря. Сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтёрами отряда «Лиза Алерт» провели ряд мероприятий по розыску пропавших. 13 декабря подростки были обнаружены и задержаны в городском парке, где они прогуливались в сквере.

Следователю подростки рассказали что ушли из дома самовольно и трое суток прятались в канализации, чтобы их не нашли. Они гуляли в малолюдных местах, собирали металлолом и жестяные банки, сдавали их в пункты приёма и на эти деньги покупали еду, ночевали в канализационном люке.

В настоящее время следователи устанавливают возможные факты правонарушений, которые могли совершить несовершеннолетние, либо которые могли совершаться в отношении них. Изучаются условия проживания и воспитания подростков. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. В отношении детей и их родителей организован ряд профилактических мероприятий, чтобы не допустить повторения самовольных уходов из дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении женщины с шестилетним ребёнком, которые пропали 9 декабря в Ставропольском крае.