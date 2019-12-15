Москва, 15 декабря, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) и двенадцатый чемпиона мира по шахматам Анатолий Карпов был избран президентом Союза национальных и неолимпийских видов спорта России. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ФШР.

Duma.gov.ru Анатолий Карпов

Карпов был избран на данный пост на отчетно-выборном собрании ФШР, проходившем в Олимпийском комитете России (ОКР).

Ранее пост президента Союза национальных и неолимпийских видов спорта занимал Михаил Тихомиров, который является его основателем. Кандидатуру Карпова на данный пост предложил сам Тихомиров при поддержке почетного президента ОКР, почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Виталия Смирнова.

Кроме этого, Анатолия Карпова переизбрали на пост главы Международной ассоциации фондов мира.

Отметим, в Союз национальных и неолимпийских видов спорта России входят федерации мечевого боя, кикбоксинга, сумо, футзала, айсштока, регбилиг, танцевального спорта, русского бильярда и др.