Москва, 15 декабря, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Тренерский штаб прославленного российского специалиста по фигурному катанию Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко на критику.

Этери Тутберидзе [kremlin

Все началось с того, что олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова заняла последнее место в финале Гран-при в Турине (Италия). Будучи воспитанницей Тутберидзе, Загитова проиграла трем другим ее же воспитанницам: Алене Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Для них троих — это первый взрослый турнир и они исполнили четверные прыжки. Загитова после этого заявила, что приостанавливает спортивную карьеру.

Плющенко не смог удержаться от комментария и заявил, что Загитова приостановила карьеру в том числе и потому, что она не может конкурировать со спортсменками с четверными прыжками.

Тренерский штаб Тутберидзе довольно жестко ответил Плющенко:

«Вас в настоящее время тренером назвать нельзя, Евгений! Вы не смогли ни одного спортсмена ничему научить. То, что вы с завидной регулярностью стараетесь переманить к себе готового спортсмена, говорит о вас многое. Мы желаем вам воспитать хотя бы одного профессионального фигуриста».