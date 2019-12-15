Калуга, 15 декабря, 2019, 14:21 — ИА Регнум. С утра 15 декабря жители Калуги стали массово звонить в городскую управу и в экстренные службы с жалобами на сильный запах газа в домах микрорайонов Турынино, Северный, Кубяка, Маршала Жукова и в других местах областного центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Onf.ru Бесхозный газовый кран в многоквартирном доме

Между тем, как рассказал журналистам со ссылкой на информацию, полученную от диспетчера компании «Газпром газораспределение Калуга», городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, причиной появления неприятного запаха стал переизбыток одоранта — отдушки, которая добавляется в газ для того, чтобы можно было быстро найти его утечку.

«Это не опасно. Все заявки отрабатываются, ситуация находится под контролем», — подчеркнул калужский градоначальник