Казань, 15 декабря, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Андрей «Nightmare» Козимиров стал обладателем кубка России по киберспорту 2019 в дисциплине Clash Royale. Об этом 15 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ФКС России Андрей «Nightmare» Козимиров

В финальном матче Nightmare обыграл Аделя «Пашу» Баширова со счётом 4:3. За победу спортсмен также получит денежное вознаграждение в размере 250 тыс. рублей.

Напомним, кубок России по киберспорту 2019 проходит 14 и 15 декабря в Казани. Лучшие спортсмены страны соревнуются в трёх дисциплинах: Dota 2, Clash Royale и CS: GO.