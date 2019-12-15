Калуга, 15 декабря, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Более 200 государственных служащих управления Росреестра по Калужской области прошли тестирование по вопросам противодействия коррупции. Результаты тестирования показали хорошие знания госслужащими антикоррупционных стандартов, сообщает 15 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации главы ведомства Ольги Заливацкой.

Rosreestr.ru Калужские чиновники показали хорошие знания антикоррупционных стандартов

Анализ результатов тестирования показал, что средний процент правильных ответов составил 90%, а средняя оценка составила 4 балла. Результаты тестирования будут использованы при формировании тематики и программ последующих семинаров и лекций со служащими регионального управления Росреестра.

Проверка знаний была организована в рамках празднования международного дня борьбы с коррупцией и в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2018 — 2020 годы.