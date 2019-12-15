Москва, 15 декабря, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Президентам Российской Федерации и Украины — Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому не удается достичь согласия по целому ряду критически важных вопросов. Об этом в интервью телепрограмме «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Он напомнил, что Путин и Зеленский впервые встретились на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Однако на этих переговорах сблизить позиции лидеров двух стран не удалось.

«Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию», — рассказал Песков.

Также он отметил, что Путин и Зеленский в рамках «нормандского саммита» смогли поговорить с глазу на глаз.

«Я думаю, что минут 10−15 они проговорили с глазу на глаз, что не так коротко», — отметил Песков.

Разговор однако был прерван президентом Франции Эммануэлем Макроном, который хотел вернуться к переговорам в «нормандском формате».