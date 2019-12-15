Тосно, Ленинградская область, 15 декабря, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Мужчина погиб во время купания в проруби после бани в Ленинградской области. Об этом 15 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Пётр Иванов После бани

Трагедия произошла в Тосненском районе Ленинградской области в садоводстве «Факел». По предварительной информации, 52-летний мужчина после парилки в бане выбежал на улицу и нырнул в прорубь, на поверхность воды он уже не выплыл.

Прибывшие на место спасатели вытащили тело мужчины из воды, правоохранители зафиксировали на теле мужчины несколько травм.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, начата доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о профилактических рейдах, которые проводят по местам массового выхода людей на лёд спасатели в Костромской области.