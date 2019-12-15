Калуга, 15 декабря, 2019, 12:48 — ИА Регнум. В Калуге три человека пострадали в дорожном происшествии, случившемся 14 декабря, вечером, на перекрёстке улиц Плеханова — Суворова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2110 двигался по улице Суворова на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с микроавтобусом ГАЗ. От сильного удара микроавтобус перевернулся. В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ, водитель и пассажир маршрутки. Всем троим, понадобилась срочная медицинская помощь.

Напомним, 5 декабря 2019 года в Калуге, около 13:00, на улице Георгия Амелина, микроавтобус с пассажирами врезался в фонарный столб. За помощью к медикам обратились девять человек. Из всех пострадавших один был госпитализирован. Остальным медицинская помощь была оказана на месте.