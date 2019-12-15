Донецк, 15 декабря, 2019, 10:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки киевские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом 15 декабря сообщается в пресс-службе представительства Донецкой народной республики в СЦКК.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Под огнем боевиков оказались следующие населенные пункты: Горловка (Широкая Балка), Ясиноватая, Минеральное, Старомихайловка, Староласпа. Обстрелы велись из минометов калибром 120 мм, 82 мм, БТР/БМП, РПГ/СПГ, крупнокалиберного стрелкового оружия, стрелкового оружия. По территории республики боевики выпустили 65 единиц боеприпасов.

Во время обстрела населенного пункта Широкая Балка были повреждены остекление и стена жилого дома, расположенного по адресу улица Олеко Дундича, дом 132. Информация о пострадавших и жертвах среди мирного населения в данный момент отсутствует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Донецкой народной республики 13 декабря защитник ДНР получил ранения не совместимые с жизнью.

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