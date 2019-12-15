Катманду, 15 декабря, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Как минимум 14 человек погибли, ещё 16 получили травмы в результате падения автобуса с пассажирами с высоты 500 метров в горах Непала. Об этом 15 декабря сообщает издание Himalayan Times.

Непал

Авария произошла в центральной части Непала. По предварительным данным, автобус, перевозивший пассажиров из популярного среди индуистов места Калинчоуке в Катманду, потерял управление и рухнул в пропасть. В салоне автобуса находились 32 человека.

В настоящее время проводится спасательная операция. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы. В результате аварии на месте скончались 12 человек, ещё двое умерли по дороге в больницу. Пострадало около 16 человек.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Уточняется, что водитель автобуса сбежал с места происшествия, его помощник получил серьёзные травмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семи человек в Кении при столкновении двух автобусов.