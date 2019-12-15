Веллингтон, 15 декабря, 2019, 09:26 — ИА Регнум. До 16 человек возросло число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба полиции страны.

James Shook Остров Уайт-Айленд

Один из пострадавших, получивший во время извержения серьёзные травмы, был госпитализирован в клинику австралийского штата Новый Южный Уэльс, где скончался вечером 14 декабря.

Официальное число погибших достигло 16 человек, ещё два человека числятся пропавшими без вести. Как минимум 29 человек находятся на лечении в ожоговых центрах Австралии и Новой Зеландии, состояние 11 из них оценивается как критическое.

Напомним, извержение вулкана на острове Уайт-Айленд произошло 9 декабря. По данным полиции, в момент извержения на острове находились 47 человек, жертвами стихии стали девять человек, тела ещё шестерых погибших были обнаружены в ходе поисковой операции на острове.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд.