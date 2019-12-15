Киев, 15 декабря, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Сотрудники департамента защиты национальной государственности (относится к службе безопасности Украины) изъяли сервера камер видеонаблюдения в зоне взрыва автомобиля, в котором находился журналист Павел Шеремет, и вернули их владельцам либо после форматирования, либо замены на новые. Об этом 14 декабря сообщил украинский юрист Андрей Портнов на своем telegram-канале.

Kyiv.npu.gov.ua На месте убийства Шеремета

Это произошло, когда председателем ведомства был Василий Грицак. «Кроме того, следствие располагает доказательствами о сотрудничестве и официальной агентурной работе в департаменте Т СБУ трёх задержанных подозреваемых в убийстве журналиста», — отметил юрист.

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Портнов также отметил, что в СБУ до сих пор продолжают работать большинство причастных к данному делу сотрудников украинской службы безопасности. Он также подчеркнул в связи с этим, что для того, чтоб определить заказчиков убийства Шеремета, кроме работы, которую ведут сотрудники полиции, необходимо провести следственные действия в украинской службе безопасности. В частности, как отметил Портнов, необходимо «изъять агентурные дела фигурантов и провести обыски в этом департаменте СБУ и у всех, кто отвечал за соприкосновение с расследованием этого преступления во времена Порошенко».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, троим подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета судом избрана мера пресечения. Согласно заявлению главы МВД Украины, основной версией убийства журналиста является попытка дестабилизировать ситуацию на Украине.

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