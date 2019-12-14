Москва, 15 декабря, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Заявления представителей украинской власти о введении на территорию республик Донбасса миротворцев ООН оторваны от реальности и являются плодом бурного воображения. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил 14 декабря в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Вместо отвода вооруженных сил от линии соприкосновения, в Киеве фантазируют о каких-то миротворцах ООН, которых якобы могут послать в Донбасс», — отметил Пушков.

Российский сенатор напоминает о наличии у России решающего голоса в Совете безопасности ООН. И потому без согласия Москвы «никто никого никуда не пошлет».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев намерен обратиться в ООН с призывом о введении миротворцев ООН в Донбасс, если не удастся найти решения в рамках «Минска».