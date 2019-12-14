Дамаск, 15 декабря, 2019, 00:46 — ИА Регнум. Вооруженные формирования 24 раза открывали огонь на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщает 14 декабря пресс-служба Минобороны России со ссылкой на данные Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Freedom House Боевики сирийской оппозиции

Сообщается, что за прошедшие сутки российская сторона зафиксировала 24 случая нарушения режима прекращения огня, в том числе по пять случаев в провинциях Латакия и Алеппо, десять — в провинции Идлиб и четыре нарушения — в провинции Хама.

За этот же период турецкой стороной отмечено 11 фактов нарушения режима тишины.

Напомним, режим прекращения огня действует в оговоренных Меморандумом от 4 мая 2017 года зонах деэскалации.