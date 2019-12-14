Москва, 15 декабря, 2019, 00:27 — ИА Регнум. Около пяти тысяч заболевших и 21 погибший — такие данные по эпидемии кори в Фиджи распространил российский МИД. Соответствующее сообщение опубликовала 14 декабря пресс-служба ведомства.

Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library Вирус кори под микроскопом

Сообщается, что вспышка опасного вирусного заболевания зафиксирована на юге острова Вити-Леву. Власти проводят санитарно-эпидемологические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших от кори на тихоокеанском острове Самоа достигло 70 человек. Власти провели экстренную вакцинацию населения.

За прошедшую неделю 16 случаев заболевания корью зарегистрировано в Якутии. Все заболевшие — взрослые не привитые или не знающие о наличии соответствующей прививки граждане.

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