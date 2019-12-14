Москва, 14 декабря, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Ведущий телепередачи «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что в слове «монпансье», написанном без второй буквы «н», нет никакой орфографической ошибки. Об этом 14 декабря он сообщил в беседе порталу Газета.ру.

Rumlin Монпансье

«Вы вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов», — отметил ведущий.

Однако, если обратиться к словарям русского языка под редакцией лингвистов Сергея Ивановича Ожегова и Дмитрия Николаевича Ушакова, то можно увидеть, что слово «монпансье» необходимо писать с двумя буквами «н».

Скандал разразился 13 декабря после выхода в эфир телепередачи «Поле чудес», где участникам финала был задан вопрос, ответом на который послужило слово, в котором была допущена орфографическая ошибка. Несмотря на допущенную неточность в написании, участник финала был признан победителем программы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, академик РАН Александр Калинин, также занимающий должность главы Национального фонда защиты потребителей, заявил, что шоу «Поле чудес» необходимо закрыть, а его ведущему Леониду Якубовичу стоит уйти на пенсию. Таким образом Калинин среагировал на появившийся ранее в сети ролик, в котором было показано, как зрители кидаются к барабану и разбирают с него еду после окончания эфира передачи.