Санкт-Петербург, 14 декабря, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») раскритиковал градостроительную политику в Ленинградской области, которая привела к появлению на границах Северной столицы проблемных городов, одним из которых является Мурино, примыкающий к Петербургу с севера. Милонов призвал переселить оттуда жителей, а само Мурино стереть с лица земли с помощью авиационной бомбардировки.

Мурино

Об этом политик заявил в эфире «Радио Комсомольская правда вПетербурге» при обсуждении предстоящих в 2020 году выборов губернатора Ленинградской области и вопроса о возможном объединении этого региона с Санкт-Петербургом.

Милонов является категорическим противником этой идеи, заявляя о том, что Ленобласть превратилась в «реальный геморрой». Примером градостроительной ошибки как раз является Мурино, уверен депутат.

«Я смотрю на Мурино и понимаю, что это уровень коррупции, который говорит сам за себя. Из Мурино надо вывести людей и разбомбить из бомбардировщиков этот город. Там же канализации нет. Там нельзя жить, там нет инфраструктуры, оттуда нужно бежать. Это ошибка, а не город!» — заявил Виталий Милонов.

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Напомним, что в сентябре на местных выборах кандидаты от партии «Яблоко» получили большинство в муниципалитете Мурино, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области на границе с Петербургом. В целом на муниципальных выборах в Ленобласти победила «Единая Россия».

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Петербургу и Ленобласти следует скорректировать совместный градостроительный план, так как область «давит» на город. Об этом заявил 25 октября 2019 года вице-премьер правительства РоссииВиталий Мутко.

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По данным исполнительной власти Ленобласти, на январь 2019 года в Мурино было зарегистрировано 42 340 человек, но фактически там проживает более 100 тысяч человек — многие жители Петербурга, купив жилье в Мурино, сохраняют городскую прописку. Статус города поселок Мурино получил весной текущего года.

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