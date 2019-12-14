В Китае помянули жертв японской оккупации
Нанкин, Китай, 14 декабря, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Массовая общенациональная акция поминовения жертв геноцида, устроенного в декабря 1937 года японскими оккупантами в городе Нанкин восточной провинции Цзянсу, вошедшая в историю под названием «Нанкинской резни», проведена в Китаесообщает Синьхуа.
В те дни в городе погибли около 300 тысяч человек. Зверства японских милитаристов в Нанкине стали одним из самых кровавых и жестоких эпизодов Второй мировой войны.
В памятных мероприятиях приняли участие более 8 тыс. представителей широких кругов китайской общественности. В 10 часов утра 13 декабря все автомобили остановились и включили звуковые сигналы, прохожие остановились, и наступила минута молчания. К мемориалу жертвам резни были возложены восемь венков. В церемонии приняли участие расчёты почетного караула.
После публичного зачтения Декларации мира, в небо над площадью Музея памяти жертв были выпущены тысячи голубей.
13 декабря был объявлен Национальным днём поминовения в феврале 2014 года решением седьмой сессии Постоянного комитета (ПК) ВСНП.