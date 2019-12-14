Санкт-Петербург, 14 декабря, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Ленинградская область и Санкт-Петербург продолжают спорить по поводу грядущей транспортной реформы Северной столицы, которая предусматривает отмену почти всех коммерческих маршруток с лета 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 14 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобусы у Ладожского вокзала

«Мы продолжаем спорить, но у нас уже такой конструктивный спор», — сказал он.

Дрозденко заметил, что Ленинградская область больше принципиально не возражает, если Петербург сократит какое-то количество маршрутов, которые связывают город и прилегающие районы Ленинградской области.

«Мы просим одного: чтобы нам позволили полностью заместить эти маршруты. Условно говоря, чтобы те транспортники, которые придут с нами по договорам работать на эти маршруты, не доезжали до границы Санкт-Петербурга, как иногда некоторые горячие головы в комитете по транспорту Петербурга говорят. А чтобы полностью мы замещали маршруты. Если он от Соснового Бора до метро, значит, он таким и должен быть. Если он от Всеволожска до станции метро «Ладожская», значит, он так и должен быть до Ладожского вокзала. В этом случае мы готовы маршруты подхватить и полностью их заместить на договорной основе с правительством Ленобласти», — сказал Дрозденко.

Напомним, ранее власти Ленобласти выступили категорически против планируемой отменой целого ряда маршрутов на стыке двух регионов в рамках транспортной реформы Петербурга.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал указание усилить переговоры с Ленинградской областью о единой транспортной системе двух регионов.

Александр Дрозденко заявлял, что региональные власти Ленобласти не оставят ни своих жителей, ни петербуржцев без транспортного сообщения, но рассчитывают, что им дадут возможность эти маршруты запускать в конечных точках Петербурга.