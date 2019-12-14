Санкт-Петербург, 14 декабря, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не опасается за судьбу планируемой на территории региона станции метро «Кудрово» в связи с уголовным делом о хищениях в петербургском «Метрострое» и арестом гендиректора компании Николая Александрова. Об этом Дрозденко заявил 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

«Мы же общаемся не с конкретным человеком, когда говорим о строительстве станции метро. Это решение бюджета Санкт-Петербурга, решение бюджета Российской Федерации, это, конечно, те подрядчики, которые будут метро строить», — заявил губернатор Ленобласти.

По его убеждению, если Петербург хочет возвести 30 станций метро, как анонсировал Смольный, метрополитену нужна новая сортировочная станция, а в черте города ее создать невозможно.

«Мы предлагаем на Мурманском направлении на территории Ленобласти выделить 120−140 га для строительства (сортировочной) станции. А если она будет строиться, то станция «Кудрово» в любом случае появится», — сказал Дрозденко.

Он уверен в том, что метро придет в Кудрово, но у Ленобласти есть и более амбициозные планы.

«Мы, конечно, мечтаем, чтобы на нашей территории еще была пара станций метро, но это уже другая тема для других дискуссий», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

Ранее глава Ленобласти заявил о готовности региона профинансировать строительство подземной части вестибюля станции метро в областном городе Кудрово, а также посодействовать в реконструкции действующей станции метро «Девяткино»,

Власти Ленобласти и Петербурга также рассчитывают на федеральное софинансирование такого строительства, стоимость которого оценивается в 57 млрд рублей за шесть лет.

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Также напомним, что 11 декабря гендиректору ОАО «Метрострой» Николаю Александрову предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, растрата или хищение в особо крупном размере»). Его отправили под стражу до 8 февраля 2020 года.