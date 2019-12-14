Тбилиси, 14 декабря, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Акция в честь председательства Грузии в Комитете министров Совета Европы началась на площади Свободы в Тбилиси после 16:00 часов и закончилась спустя менее чем два часа праздничным фейерверком.

Инна Теймуразова ИА REGNUM На проспекте Руставели

Несмотря на то, что акция была кратковременной и ограничилась лишь выступлениями отдельных лидеров правящей партии «Грузинская мечта», на нее организаторы собрали представителей почти со всех уголков Грузии.

Инна Теймуразова ИА REGNUM На проспекте Руставели

Дороги вокруг Площади Свободы были предварительно перекрыты еще с 14:00 часов 13 декабря, а 14 декабря закрылся для движения транспорта весь центр города. Привозить людей из регионов стали с самого утра.

Присутствующих на акции было так много, что они не умещались на площади Свободы и стояли на проспекте Руставели почти до самой его середины и на прилегающих улицах. По проспекту и на площади были установлены мониторы, с которых население могло вблизи видеть и слушать выступающих с трибуны, установленной у здания Тбилисского сакребуло.

Инна Теймуразова ИА REGNUM Выступление Бидзины Иванишвили

Хотя оппоненты «Грузинской мечты» и заявляли, что правительство насильно везет население регионов на акцию, и призывали сограждан не поддаваться насилию, предупреждая, что нынешней власти скоро наступит конец, и тогда многим придется отвечать за собственные проступки, присутствующие на акции особого недовольства не проявляли. И вели себя, в отличие от участников акций оппозиции, спокойно и мирно, слушая, а то и не слушая ораторов и беседуя между собой.

Инна Теймуразова ИА REGNUM На проспекте Руставели

Многие жители регионов воспользовались стоящим тут же, на площади большим торговым центром «Галерея Тбилиси» и прикупили себе как одежду и обувь, так и продукты. «Я приехала из Батуми, и не жалею», — сказала нам одна из женщин после окончания акции. Ее, как и остальных жителей городов и сел Грузии, доставят обратно на том же транспорте, на котором привезли в столицу.

Инна Теймуразова ИА REGNUM Фейерверк

Оппозиция в этот день обещала создать правительству максимальные неудобства, но, учтя непривычное для последних лет количество народа на акции, решила воздержаться.