Москва, 14 декабря, 2019, 17:02 — ИА Регнум. В Федеральной службе судебных приставов РФ уточнили точное количество должников, на которых наложен запрет на выезд за границу. Об этом 14 декабря сообщает РИА Новости.

Стоп

По данным ведомства, на 1 ноября постановления о временном запрете выезда за рубеж вынесены в отношении 3,4 млн граждан России.

Напомним, ранее в средствах массовой информации появились сведения о том, что в ноябре число должников, на которых распространяется запрет на выезд из страны, может увеличиться до 25 млн человек.