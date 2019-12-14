Санкт-Петербург, 14 декабря, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга получили с орбиты поздравления с 25-летним юбилеем этого органа власти. На видеосвязь с большим залом Мариинского дворца во время торжественного заседания в субботу, 14 декабря, вышли космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Космонавты упомянули, что несколько петербургских депутатов служили в военно-космических войсках, включая спикера Заксобрания Вячеслава Макарова.

«Ваш труд настолько масштабен, что без труда виден даже из космоса», — заявили они, обращаясь к присутствующей на торжественном заседании спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

По ходу заседания городской парламент получил и другой интересный подарок: Вячеславу Макарову вручили икону Святителя Николая Чудотворца. Ее в Заксобрание принес настоятель действующего на территории Мариинского дворца храма святого Николая Чудотворца Петр Мухин.

По словам Макарова, каждый рабочий день в парламенте депутаты начинают с богослужения.