Санкт-Петербург, 14 декабря, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала равняться на европейские страны и довести количество женщин в парламенте до 50%. Об этом спикер сказала, обращаясь Законодательному собранию Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Депутаты ЗС Петербурга: Елена Рахова, Анастасия Мельникова, Юлия Мартемьянова (все — «Единая Россия")

Напомним, сегодня, 14 декабря, городское Заксобрание отмечает четвертьвековой юбилей. Поздравить его лично прибыла и экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, которой аплодировали стоя. Заметим, сегодня в 50-местном городском парламенте заседают 12 женщин.

«Мне приятно видеть в депутатских креслах больше женщин. Сегодня это уже 25%. А в первом парламенте была лишь одна женщина. Тренд Законодательным собранием выбран правильный, есть куда еще стремиться, у нас есть страны Европы, где как минимум 50% женщин в парламентах. Покажите, пожалуйста, этот пример. Это очень важно», — заявила Матвиенко с трибуны Мариинского дворца.

Это заявление тоже встретили овациями. «Приятно, что аплодируют мужчины», — добавила спикер Совфеда.

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