Санкт-Петербург, 14 декабря, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что петербургский парламент ему «не чужой». Эти слова главы государства передала городским депутатам на торжественном заседании в Мариинском дворце спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, сегодня, 14 декабря, Законодательное собрание Санкт-Петербурга отмечает своё 25-летие.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Мне очень приятно выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я с ним встречалась накануне перед отъездом, он просил передать его личные поздравления и самые лучшие пожелания Заксобранию и всем вам, уважаемые депутаты. Он сказал: «Законодательное собрание мне не чужое». Вспомнил, как непросто было в те трудные 1990-е годы ему вместе с первым мэром Петербурга Анатолием Собчаком обеспечивать жизнедеятельность пятимиллионного мегаполиса. Отметил, что были жаркие споры с депутатами, политические споры, но при этом сказал, что депутаты были рядом, и они также внесли большой вклад в решение тех задач, которые стояли тогда», — сказала Валентина Матвиенко.

Она также предложила вспомнить тех, кто «стоял у истоков» Заксобрания — депутатов первого созыва 1994 года ‑ и «сказать им огромные слова благодарности».

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Заметим, депутатов первого созыва не пригласили на торжественное заседание — по словам спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, им не хватило места в Мариинском дворце, хотя оно нашлось для многочисленных почетных гостей.

Впрочем, в нынешнем созыве трудятся четверо депутатов, которые были избраны в 1994 году: Сергей Никешин, Игорь Высоцкий, Михаил Амосов и Алексей Ковалев.