Санкт-Петербург, 14 декабря, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров на торжественном заседании по случаю 25-летия городского парламента назвал «ангелом-хранителем» этого органа власти экс-губернатора Петербурга, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, передает 14 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Макаров заявил, что Заксобрание «высоко ценит помощь и поддержку земляков» — президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Отдельные слова благодарности он обратил Валентине Матвиенко, которая, в отличие от двух других руководителей страны, сегодня присутствует в зале Мариинского дворца.

Макаров в очередной раз назвал время, когда Матвиенко управляла Петербургом, «золотым веком» в истории города.

«Вы не просто наш хранитель традиций, вы наш ангел-хранитель Законодательного собрания. Абсолютно искренне говорю это», — сказал Вячеслав Макаров.

На заседание также пришли предыдущий и нынешний губернаторы Северной столицы Георгий Полтавченко и Александр Беглов, которые, как заметил спикер, продолжили начинания Матвиенко.