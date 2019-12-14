Надым, Ямало-Ненецкий АО, 14 декабря, 2019, 15:05 — ИА Регнум. В ямальском городе Надыме ближе к полуночи 13 декабря 2019 года произошло возгорание в здании супермаркета «Пятёрочка». Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

Пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО Огнеборцы на вызове в Надыме 13 декабря 2019 года

Здание деревянное, находится на реконструкции. Сигнал поступил около 23:00 по местному времени (21:00 мск). На момент прибытия сотрудников МЧС, наблюдался сильный дым с чердака здания.

В результате пожара повреждена кровля второго этажа на площади 40 кв. м и потолок на 15 кв. м, закопчён чердак на площади 80 кв.м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.